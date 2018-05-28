Крупный немецкий банк может принять участие в финансировании инвестпроектов в Беларуси

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный немецкий банк может принять участие в финансировании инвестиционных проектов в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Банка развития.
В офисе Банка развития 28 мая состоялась церемония подписания базового соглашения с KfW IPEX-Bank GmbH (Германия) об общих условиях предоставления Банку развития долгосрочных кредитов с покрытием европейских национальных агентств по страхованию экспортных кредитов.
"В настоящее время мы уже ведем переговоры с нашими немецкими коллегами о возможности участия KfW IPEX-Bank GmbH в финансировании ряда крупных инвестиционных проектов, планируемых к реализации в Беларуси в ближайшей перспективе", - прокомментировал подписание соглашения заместитель председателя правления Банка развития Иван Вареница.
KfW IPEX-Bank входит в состав KfW Group (группы Банка развития Федеративной Республики Германия) и отвечает за поддержку европейских экспортеров на международном рынке, реализацию крупномасштабных проектов в области инфраструктуры, транспорта, защиты окружающей среды и возобновляемых источников энергетики, обеспечение поставок энергоносителей в Европу.
Представительства KfW IPEX-Bank расположены в основных мировых экономических и финансовых центрах. Кредитные рейтинги, присвоенные банку агентствами Standard & Poor's и Moody's, находятся на уровне "АА+" и "А2" соответственно.-0-
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