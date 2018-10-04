Крутой: Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси до 2035 года должна иметь прикладной характер

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси (НСУР) до 2035 года должна иметь прикладной характер. Об этом министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой заявил во время заседания круглого стола "Цели, приоритеты устойчивого развития в контексте национальных интересов" по формированию концепции НСУР-2035, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это должен быть прикладной документ", - сказал Дмитрий Крутой. Как положительный пример он привел европейскую стратегию экономического развития на десять лет - "Европа 2020". Среди ее главных преимуществ - доступность, небольшой объем (8-10 страниц) и конкретные, немногочисленные приоритетные направления деятельности, по которым можно сверить ежегодные параметры развития.

"В рамках подготовки новой редакции до 2035 года мы должны изменить статус этого документа и его место в системе прогнозных параметров развития страны", - добавил министр. При этом он заметил, что в современном мире экономическая обстановка меняется настолько быстро, что при разработке прогнозных документов на кратко- и среднесрочную перспективу учитывать задачи на долгосрочный период оказывается затруднительным.

По мнению министра, при формировании новой концепции НСУР прежде всего необходимо принять во внимание два основных тренда: информатизацию и глобализацию. "Мы должны четко представлять место Беларуси в этих трендах", - отметил он. Кроме того, нужно учитывать планируемый в других прогнозных документах рост ВВП, который будет обеспечиваться за счет не столько крупных промышленных отечественных производств, сколько за счет роста рынка сферы услуг, малого и среднего бизнеса. В стратегию также планируется имплементировать 17 Целей устойчивого развития.

По словам Дмитрия Крутого, перепись населения Беларуси, которая пройдет в 2019 году, покажет основные тренды в региональном развитии, начиная от внешней и внутренней миграции населения и заканчивая процессами урбанизации. В соответствии с полученными данными предстоит определиться, на чем необходимо сконцентрировать внимание.

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития разрабатывается один раз в пять лет на 15-летний период за два с половиной года до начала прогнозируемого периода. В ней определяются направления эффективного использования демографического, социального, природного, производственного и инновационного потенциалов страны. В настоящее время действует Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси до 2030 года, в которую включено пять стратегических приоритетов, из которых три касаются экономических целей, один - сферы человеческого развития и еще один - экологии.

Как сообщалось, до 15 декабря 2018 года Минэкономики необходимо направить концепцию национальной стратегии и методические рекомендации для разработки проекта национальной стратегии республиканским органам госуправления и иным госорганизациям. Министерство должно внести в Совет Министров проект стратегии до 1 декабря 2019 года.-0-