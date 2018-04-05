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Куба предлагает Беларуси развивать сотрудничество в сфере высоких технологий

Экономика 05.04.2018 | 13:23
Во время встречи
Во время встречи

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Куба имеют большой потенциал в развитии сотрудничества в торговле и высоких технологиях. Об этом сегодня шла речь на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны сошлись во мнении, что объем взаимной торговли не отвечает всем возможностям двух стран. Владимир Андрейченко сказал, что в наиболее благоприятные годы взаимный товарооборот превышал $100 млн, по итогам 2017-го он составил $60 млн. "Тем не менее, у нас есть возможности его наращивать", - уверен спикер. Свой весомый вклад намерены внести и парламентарии. В Национальном собрании действует рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Кубы. Недавно он был избран в новом составе. По словам Владимира Андрейченко, белорусским парламентариям предстоит установить контакты с новыми коллегами, чтобы вместе работать над реализацией стоящих перед странами задач.

Кубинский посол в свою очередь назвал самые перспективные, помимо торговли, направления развития двустороннего сотрудничества. Он сделал акцент на сфере высоких технологий, отметив, что на Кубе с большим интересом и вниманием относятся к тем преобразованиям, которые происходят в Беларуси в этой сфере и считают их прорывными. В числе перспективных, по мнению дипломата, также сотрудничество в фармакологии. "Наука и технологии - в этих сферах есть много вопросов, в которых мы можем взаимно друг другу помочь", - убежден Хуан Вальдес Фигероа. Кроме того, кубинская сторона рассчитывает на увеличение потока белорусских туристов в том числе за счет открытия чартерных рейсов.

Как подчеркивалось во время встречи, белорусско-кубинские отношения проверены временем. Новый импульс им придают регулярные визиты на высшем уровне. "Беларусь всегда рассматривала Кубу как надежного партнера в Латинской Америке и со своей стороны всегда готова оказать содействие в продвижении ее интересов в своем регионе", - отметил председатель Палаты представителей. Он напомнил, что страны наладили тесное сотрудничество на площадках международных организаций и поддерживают друг друга по всем вопросам.-0-

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Теги
Андрейченко, Беларусь, Куба, сотрудничество
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