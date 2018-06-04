4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куба заинтересована в белорусском опыте ведения лесного хозяйства и видит большой потенциал в сотрудничестве с белорусскими лесоводами. Об этом заявил министр сельского хозяйства Кубы Густаво Родригес Ройеро во время встречи с министром лесного хозяйства Беларуси Виталием Дрожжей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

По словам министра сельского хозяйства Кубы, леса занимают сегодня 30% островного государства. Соответственно, руководство страны уделяет достаточно большое внимание этой сфере. Ежегодно на развитие лесной отрасли выделяется около 300 млн кубинских песо (более Br30 млн). Одно из приоритетных направлений - лесозаготовительная деятельность.

Как отметил председатель предпринимательской группы по агролесоводству Министерства сельского хозяйства Кубы Мигель Анхель Арреги Мартинес, перед визитом в Беларусь делегация внимательно изучила местный опыт ведения лесного хозяйства. "Мы знаем, что вы проводите большую работу по поддержанию порядка в лесу, использованию его как ресурса, строительству лесохозяйственных дорог. Во всех этих направлениях нам бы хотелось наладить сотрудничество", - добавил он.

Мигель Анхель Арреги Мартинес также добавил, что более конкретные направления взаимодействия могут быть определены после отдельного визита в Беларусь специалистов предпринимательской группы. Одним из основных вопросов станет изучение качества работы лесозаготовительной техники.

В свою очередь министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа подчеркнул, что белорусские лесоводы всегда открыты для диалога. По словам руководителя отрасли, в последние годы организации Минлесхоза активно переходят на механизированный способ заготовки древесины, что также может быть интересно Кубе. "Сегодня более 50% древесины заготавливается механизированным способом. Мы вкладываем в это серьезные средства. Хочу отметить, что в стране активно развивается деревообрабатывающая промышленность, направленная на производство пиломатериалов, мебели и другой продукции", - отметил он.-0-