Кубинская делегацият знакомится с белорусским опытом ведения лесного хозяйства

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация предпринимательской группы по агролесоводству Министерства сельского хозяйства Кубы знакомится с белорусским опытом ведения лесного хозяйства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Сегодня в Минлесхозе состоялась встреча руководства отрасли с кубинской делегацией. Первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик представил зарубежным гостям систему управления лесной отраслью в Беларуси. Кубинские коллеги интересовались, какие функции выполняют государственные областные лесохозяйственные объединения, что представляют собой лесничества и какие задачи выполняют подчиненные министерству организации.

Делегация Кубы побывает и в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре, Смолевичском и Вилейском опытном лесхозах, а также РУП "Белгослес".

Кубинские коллеги посещают Беларусь по приглашению министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи.

Это уже не первый подобный визит кубинской делегации. Так, в июне в Минске во время встречи с Виталием Дрожжей министр сельского хозяйства Кубы Густаво Родригес Ройеро отметил, что Куба заинтересована в белорусском опыте ведения лесного хозяйства и видит большой потенциал в сотрудничестве с белорусскими лесоводами.-0-