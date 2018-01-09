Курс белорусского рубля в ближайшее время стабилизируется - эксперт

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс белорусского рубля в ближайшее время стабилизируется, и он замедлит падение к корзине валют. Такую точку зрения высказала корреспонденту БЕЛТА финансовый консультант TeleTrade (ООО "ТелетрейдБел") Жанна Кулакова.

На торгах 9 января белорусский рубль снова ослаб к трем основным валютам, входящим в корзину Национального банка. "Белорусский рубль с начала года потерял более 2% к корзине. Поводов так быстро падать у нашей валюты нет. Можно предположить, что первые торговые сессии могли быть несколько ажиотажными, но ситуация должна успокоиться, и курсы валют стабилизируются. Думаю, что уже на этой неделе может произойти небольшой откат курса иностранных валют", - сказала эксперт. При этом она отметила, что белорусский рубль продолжит медленно слабеть в среднесрочной перспективе.

С начала 2018 года практически на всех торговых сессиях национальная валюта падала к трем основным валютам (за исключением торгов 8 января, где евро незначительно подешевел). "Ситуация для нашего рынка нехарактерная - обычно валюты движутся в разные стороны в зависимости от того, как складываются в совокупности внешние и внутренние факторы. А, когда белорусский рубль слабеет ко всем трем валютам корзины, это говорит о влиянии внутренних причин: сейчас дело в балансе спроса и предложения на внутреннем валютном рынке. Спрос на валюту превышает предложение", - отметила эксперт. Это подтверждает и последний отчет Нацбанка, опубликованный 8 января.

"По итогам декабря на рынке сформировался дефицит валюты в размере $208 млн, в ноябре тоже был зафиксирован дефицит в сумме $135 млн", - сообщила финансовый консультант.

Как сообщали в Нацбанке, белорусы в прошлом году продали валюты больше, чем купили. С начала 2017 года население продало наличной и безналичной валюты на $8,296 млрд в эквиваленте, купило - $6,537 млрд. Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-декабре продали иностранной валюты на $18,178 млрд в эквиваленте, купили - $19,058 млрд.

Нерезиденты Беларуси за год продали валюты на $539,9 млн в эквиваленте, купили - $226 млн.-0-