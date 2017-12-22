Кыргызстан снял ограничения на ввоз из стран ЕАЭС муки

22 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Кыргызстан снял ограничения на ввоз из стран Евразийского экономического союза муки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"В Кыргызстане установлены равные налоговые условия для предпринимателей из стран ЕАЭС, которые завозят в страну и продают уже готовую муку и которые завозят зерно и перемалывают его в муку уже на кыргызской территории, - отметили в пресс-службе. - Это стало результатом совместной работы правительства Кыргызстана и ЕЭК".

С 2016 года в Кыргызстане реализация муки, произведенной из импортного зерна, освобождалась от уплаты налога на добавленную стоимость, в то время как готовая мука, ввозимая из стран ЕАЭС, облагалась этим налогом по ставке 12%.

"Подобные положения законодательства Кыргызстана создавали неравные условия для поставок муки из других государств - членов ЕАЭС и противоречили положениям Договора о Евразийском экономическом союзе", - указали в ЕЭК.

Правительство Кыргызстана и ЕЭК совместно работали над устранением этого барьера на внутреннем рынке ЕАЭС. В частности, вопрос рассматривался в сентябре 2017 года на заседании Коллегии ЕЭК, во время которого кыргызская сторона проинформировала о намерении устранить препятствие. Для реализации взятого обязательства в Кыргызстане вступил в силу закон, отменяющий налоговую льготу.

"Мы приветствуем принятые Кыргызстаном шаги по устранению барьера на внутреннем рынке ЕАЭС и считаем, что только совместные усилия приведут к полноценному функционированию нашего союза без барьеров, изъятий и ограничений", - прокомментировала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.-0-