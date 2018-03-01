Латвийская железная дорога готова к сотрудничеству с БУТБ в сфере биржевой логистики

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийская железная дорога готова к сотрудничеству с ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) в сфере биржевой логистики, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Сотрудничество в области транспорта и логистики стало центральной темой переговоров, прошедших во время визита в центральный офис БУТБ руководителя представительства Латвийского агентства инвестиций и развития в Беларуси Георгия Воеводы и главы белорусского представительства Латвийской железной дороги Уны Витолы.

Беларусь занимает второе место после России по объему железнодорожных грузоперевозок по территории Латвии. В прошлом году этот показатель составил 23 млн т. "Железная дорога - это удобный и относительно недорогой способ доставки грузов в морские порты. Учитывая, что через биржу в страны Европейского союза реализуется значительный объем лесопродукции, я думаю, что услуги Латвийской железной дороги будут пользоваться спросом у участников биржевых торгов", - подчеркнула Уна Витола.

Председатель правления БУТБ Аркадий Саликов отметил, что для развития данного направления имеется значительный потенциал. "На сегодняшний день доля железнодорожного транспорта в структуре биржевой логистики не превышает 15%. Одна из причин - запрет экспорта необработанной древесины, которая обычно закупалась вагонными партиями. Отгрузка же пиломатериалов европейским покупателям традиционно осуществляется с применением автомобильного транспорта. В то же время мы заинтересованы в создании в Латвии логистического хаба, который объединил бы транспортные, экспедиторские и стивидорные компании и обслуживал поставки белорусской лесопродукции в Северную Европу, страны Ближнего Востока и Азии. Мы уже обсуждали этот вопрос с нашими партнерами в Лиепае. Они тоже считают, что это очень перспективная ниша. Пока что она свободна, но не удивлюсь, если в ближайшее время ее кто-то займет", - сказал Аркадий Саликов.

По итогам визита стороны договорились проработать возможность более активного применения железнодорожного транспорта при перевозке биржевых товаров. Согласовано, что вопросы развития биржевой логистики и реализации лесопродукции с применением биржевого механизма будут затронуты в ходе предстоящего семинара БУТБ, который состоится 8 марта в Риге в рамках 32-й Международной выставки строительной индустрии DOM I.-0-