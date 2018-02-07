Латвийские порты заинтересованы в транзите белорусских нефтепродуктов и грузов из "Великого камня"

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийские порты заинтересованы в увеличении транзита белорусских нефтепродуктов и привлечении грузов из Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис журналистам по итогам переговоров с белорусским коллегой Андреем Кобяковым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в увеличении перевозки нефтепродуктов через латвийские порты. Конечно, я также призываю улучшить конкурентоспособность латвийско-белорусского транзитного коридора, проводя электрификацию железной дороги", - сказал Марис Кучинскис.

Латвия также заинтересована в развитии трехстороннего сотрудничества Латвии, Беларуси и Китая, особенно в сфере привлечения грузов из индустриального парка "Великий камень" и их транзита через латвийские порты.

"Беларусь является и, я надеюсь, останется важным партнером Латвии по экономическому сотрудничеству, крупнейшим партнером по внешней торговле среди стран "Восточного партнерства", - подчеркнул премьер-министр Латвии.

Беларусь и Латвия в 2021 году вместе примут чемпионат мира по хоккею. Марис Кучинскис выразил надежду, что в финале соревнований в Минске сыграют сборные Латвии и Беларуси. "Очень хорошее пожелание", - заметил Андрей Кобяков.-0-