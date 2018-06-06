Лауреатов премии правительства за достижения в области качества в 2017 году наградили в Минске

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества в 2017 году состоялась сегодня в Национальной библиотеке в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Награды за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности продукции, услуг или работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента вручены шести организациям: обособленному структурному подразделению "Локомотивное депо Молодечно" транспортного РУП "Минское отделение Белорусской железной дороги"; ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов"; ОАО "Минский завод колесных тягачей"; РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию"; УЗ "Гродненский областной клинический перинатальный центр"; филиалу "Энергосбыт" гомельского РУП электроэнергетики "Гомельэнерго".

Министр образования Игорь Карпенко, заместитель премьер-министра Владимир Семашко и председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси Виктор Назаренко

Заместитель премьер-министра Владимир Семашко

Владимир Семашко вручает награду обособленному структурному подразделению "Локомотивное депо Молодечно" транспортного республиканского унитарного предприятия "Минское отделение Белорусской железной дороги"

Владимир Семашко вручает награду открытому акционерному обществу "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов"

Владимир Семашко вручает награду учреждению здравоохранения "Гродненский областной клинический перинатальный центр"

Звание лауреата премии подтвердила 31 организация. Они представляют машиностроительную, пищевую, транспортную, строительную и другие отрасли, производство продукции легкой, парфюмерно-косметической, мебельной промышленности, а также сферу услуг. Были вручены и специальные награды конкурса - "Лидерство", "Совершенство менеджмента", "Социальная ответственность".

Владимир Семашко вручает награду белорусско-германскому совместному предприятию "Санта Бремор" обществу с ограниченной ответственностью

Владимир Семашко вручает награду закрытому акционерному обществу "Инженерно-экологический центр "БЕЛИНЭКОМП"

Владимир Семашко вручает награду открытому акционерному обществу "Барановичский автоагрегатный завод"

Владимир Семашко вручает награду открытому акционерному обществу "Гомсельмаш"

Владимир Семашко вручил награду совместному обществу с ограниченной ответственностью "Бел-Пласт Интернэшнл"

Владимир Семашко вручил награду совместному предприятию "Белита"

Как отметил заместитель премьер-министра Владимир Семашко, победителями стали организации, создавшие эффективные производства продукции и услуг, достигшие делового совершенства и признания потребителей. "Они построили современные системы менеджмента и высокоэффективные бизнес-процессы, продемонстрировали непрерывные успешные разработку и освоение новых видов конкурентоспособной продукции и высококачественных услуг. Инновационная деятельность этих организаций способствует реализации первоочередных задач развития экономики и достижения Целей устойчивого развития", - добавил он.

Председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко рассказал, что за период существования конкурса его лауреатами стали более 200 организаций. "Попасть в этот клуб лучших предприятий достаточно сложно, - подчеркнул он. - Премия правительства предусматривает оценку положительного влияния на общество, насколько активную и важную позицию организация занимает в регионе или городе и т.д.".

Председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси Виктор Назаренко

Виктор Назаренко вручает награду в номинации "Лучший менеджер по качеству" 2017 года заместителю генерального директора по управлению качеством закрытого акционерного общества "АТЛАНТ" Михаилу Зую

Виктор Назаренко вручает награду в номинации "Лучший менеджер по качеству" 2017 года первому заместителю директора открытого акционерного общества "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" Александру Сакуну

Председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси Виктор Назаренко и министр образования Игорь Карпенко вручают награду в номинации "Лучшая дипломная работа в области контроля качества" Сергею Мельникову и руководителю диплома Сергею Сергееву

Среди других критериев конкурса - экспортные показатели предприятия, эффективность менеджмента, созданные возможности для получения долгосрочного успеха в условиях изменяющейся конкурентной среды. Учитывалась также способность организаций определять стратегию своего развития, находить новые рынки сбыта, разрабатывать и производить инновационную конкурентоспособную продукцию, применять методы современного менеджмента.

Лауреаты премии, в том числе подтвердившие это звание, в течение трех лет могут использовать изображение эмблемы премии в маркировке товаров, документации и в рекламных целях.

Сегодня были также вручены дипломы победителям конкурсов "Лучший менеджер по качеству" и "Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества" за 2017 год.-0-

Фото Андрея Покумейко