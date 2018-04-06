Лебедев: наблюдается экономическое сопряжение СНГ и ЕАЭС

6 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Экономическое сотрудничество в Содружестве Независимых Государств активизируется и наблюдается сопряжение СНГ и ЕАЭС. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам заседания в Минске Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Лебедев назвал очень содержательными и продуктивными переговоры участников СМИД с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, на которых затрагивался широкий спектр вопросов, в том числе активизация взаимодействия стран Содружества и совместного реагирования на возникающие вызовы и угрозы.

Председатель Исполкома СНГ сообщил, что участники заседания СМИД поддержали инициативу Туркменистана о разработке среднесрочной программы взаимодействия в рамках СНГ и об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства.

Кроме того, были обсуждены предстоящие в этом году важные встречи и мероприятия в рамках Содружества, в том числе заседания МПА СНГ и Экономического совета Содружества.

Сергей Лебедев подчеркнул важность состоявшейся в Минске встречи, участники которой единодушно подтвердили намерение активизировать контакты в рамках Содружества. Он поблагодарил руководство Беларуси, Министерство иностранных дел за высокий уровень подготовки заседания, отметив, что Минск продолжает оставаться неформальной столицей СНГ.-0-