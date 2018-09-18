Лебедев рассчитывает на скорое подписание соглашения о свободной торговле услугами в СНГ

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев рассчитывает на скорое подписание соглашения о свободной торговле услугами в Содружестве. Об этом он сегодня сообщил журналистам перед заседанием Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сейчас в СНГ идет интенсивная работа над подписанием соглашения о свободной торговле услугами. Вопрос достаточно сложный, работа идет уже несколько лет. Но мы близимся к ее завершению и очень надеемся, что в ближайшие месяцы достигнем положительного результата", - сказал Сергей Лебедев.
По его словам, соглашение принимается в развитие Договора о зоне свободной торговли на пространстве Содружества. "Это важная тема, которая нас очень волнует. Договор создал благоприятные условия для активизации торговли между государствами СНГ, и хочу сказать, что его реализация дает положительные результаты. В частности, объем взаимной торговли в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 24%. Кроме того, устранены многие препятствия во взаимной торговле", - отметил председатель Исполкома СНГ.
Договор о зоне свободной торговли в СНГ подписан в октябре 2011 года. Оценка его реализации сегодня дана во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества.-0-
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