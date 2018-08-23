Леонид Заяц рассказал о задачах цифровой трансформации АПК Беларуси

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц рассказал о задачах цифровой трансформации агропромышленного комплекса Беларуси на международной научно-практической конференции "Точные технологии в сельском хозяйстве. Опыт и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы цифровой трансформации производственных отраслей экономики являются приоритетом программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы. В ней определены задачи цифровой трансформации в агропромышленном комплексе. В их числе - улучшение информационно-коммуникационных технологий, переход к электронному сельскому хозяйству, внедрение технологий ресурсосберегающего точного земледелия, внедрение в АПК систем управления ресурсами, географических информационных систем, автоматизированных инфосистем и банков данных, развитие систем ведомственного информационного взаимодействия в АПК, реализация механизма одного окна, разработка и внедрение отраслевой сети передачи данных", - сказал Леонид Заяц.

Министр обратил внимание на то, что в условиях информатизации развитие сельского хозяйства приобрело иной характер. "Аграрное производство стало высокотехнологичной отраслью экономики, в котором ключевое значение придается не количеству ресурсов, а рациональному их использованию и эффективности. Современное сельское хозяйство базируется на детальном измерении всех процессов, а высокие технологии в нем становятся стандартом благодаря повсеместному использованию аналитических и информационных систем", - отметил он.

В Беларуси развивается республиканская сеть передачи данных и другие базовые проекты в области информатизации. "На их основе могут реализовываться и любые другие проекты, в том числе отраслевые. Задача ведомств в том, чтобы поставить задачу программистам. Думаю, что сообща мы решим любой вопрос, потому что технически каких-то ограничений не существует. Эффективность проекта будет зависеть от правильной постановки задачи. Нам на помощь приходят новые технологии, но человек должен решать, какие из них он будет применять в своем хозяйстве, чтобы получить отдачу", - добавил министр связи и информатизации Константин Шульган.

Международная научно-практическая конференция "Точные технологии в сельском хозяйстве. Опыт и перспективы" проходит сегодня на базе НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства и УП "Агрокомбинат "Ждановичи". На форуме рассматриваются вопросы разработки, внедрения и перспектив использования технологий точного земледелия в агропромышленном комплексе.-0-