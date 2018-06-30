Лесная сертификация в Беларуси соответствует международным стандартам - эксперт

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесная сертификация в Беларуси соответствует международным стандартам. Такое мнение высказал представитель международного офиса Общеевропейского совета по лесной сертификации (PEFC) Йохан Флихер во время визита в Беларусь. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Цель визита швейцарского специалиста - повышение квалификации экспертов, которые проводят сертификацию продукции белорусских лесохозяйственных учреждений в соответствии с PEFС-требованиями. Его основное внимание было сконцентрировано на деталях стандартов, единых для всех стран, объединенных PEFС-сертификацией.

Зарубежный эксперт посетил два лесхоза - Березинский и Червенский, где проверил всю цепочку производства - от сырья до готовой продукции - на соответствие тому, что требует инструкция. "Я смог воочию оценить, как в Беларуси проводится аудиторская проверка соответствия стандартам PEFС в лесхозах. Мне было интересно посмотреть, как соблюдаются наши стандарты. В первую очередь обращал внимание на то, насколько сам аудитор понимает детали PEFС-стандарта. Увиденным я остался доволен: к вашим специалистам нет замечаний, работа аудиторов полностью соответствует требованиям стандартов PEFС", - сказал Йохан Флихер.

Лесная сертификация - одно из направлений деятельности Министерства лесного хозяйства, которое способствует повышению экспортного потенциала лесной отрасли, снятию технических барьеров в международной торговле, а также обеспечению продуктивности и устойчивости, повышению биологического разнообразия в лесах, минимизации отрицательного воздействия лесохозяйственного производства на окружающую среду. Лесная сертификация осуществляется в соответствии с требованиями международной схемы Лесного попечительского совета FSC в национальной системе подтверждения соответствия, признанной Общеевропейским советом по лесной сертификации.

PEFС - программа признания лесной сертификации, действующая в 49 странах мира. Она признает суверенитет национальных стандартов. На данный момент по схеме PEFC сертифицированы системы лесоуправления и лесопользования более 90 лесхозов Министерства лесного хозяйства на площади около 8 млн га.-0-