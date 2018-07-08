Льготами указа №345 в I полугодии воспользовались 667 юрлиц и ИП

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Льготами указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" в первом полугодии воспользовались 667 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Такие данные в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1"привел министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, сообщает БЕЛТА.

"Cегодня мы уже имеем первые результаты от действия указа №345 - получили льготы 667 субъектов, в том числе юридические лица и индивидуальные предприниматели", - проинформировал он. По словам министра, в МАРТ ожидали такие цифры, поскольку четко осознавали и видели на практике, что при упрощении условий ведения бизнеса количество субъектов возрастает.

Владимир Колтович напомнил, что площадь территории, на которую распространяется этот указ, определяют местные власти. И чем больше территория, тем большее число предпринимателей воспользовались нормами данного документа. По данным МАРТ, лидерами являются Гродненская и Витебская области - на 99% и 90% территории соответственно распространяется действие этого документа. Минская область определила всего 8% территории. Как результат, в Гродненской области 321 субъектов предпринимательства воспользовались нормами данного указа, Витебской - 220, а Минской - всего 4, отметил он.

"Поэтому хотелось бы просить местные власти популяризировать этот указ, поддержать его и пересмотреть решения по увеличению количества территории, где может работать данный документ, - добавил Владимир Колтович. - Ведь сегодня государство, создав условия, без дополнительного субсидирования или прямой поддержки предприятий торговли решает проблему осуществления торговли на селе".

Согласно указу №345, для юрлиц и ИП, осуществляющих в сельской местности розничную торговлю, общественное питание, бытовые услуги, а в малых городах - общественное питание и бытовые услуги, установлены пониженные ставки по налогу на прибыль (для юрлиц) и по подоходному налогу с физических лиц (для ИП) в размере 6%, для индивидуальных предпринимателей - плательщиков единого налога - ставка в размере 1 базовой величины в месяц (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5). Также предусмотрено освобождение оборотов от НДС, освобождение от налога на недвижимость и земельного налога (арендной платы) за участки, находящиеся в государственной собственности и используемые под размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности. Субъекты хозяйствования, в том числе индивидуальные предприниматели, вправе приобретать объекты недвижимости без проведения аукциона по рыночной стоимости, продавать алкогольные напитки на селе в магазинах вне зависимости от величины торговой площади, а юрлица - и в автомагазинах при условии согласования маршрута и ассортимента.-0-