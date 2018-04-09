Либерализация экономической деятельности помогла наращиванию внешнеторгового оборота Беларуси - Евдоченко

9 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Либерализация экономической деятельности в значительной степени поспособствовала наращиванию внешнеторгового оборота. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко в интервью журналу "Директор", сообщает БЕЛТА.

Объем торговли товарами и услугами в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 21,5% и достиг $72,8 млрд. Положительное торговое сальдо Беларуси, а это основной показатель эффективности внешней торговли, улучшилось на $133,8 млн.

"С одной стороны, это серьезный рост, так как мы превзошли показатели двух предыдущих лет. Однако если смотреть в более отдаленной ретроспективе, то в рекордном для Беларуси 2012 году объем внешней торговли достиг $102,9 млрд. И это тот ориентир, к которому нам необходимо сегодня стремиться, - подчеркнул Андрей Евдоченко. - Причин роста внешней торговли Беларуси в 2017 году несколько. К внешним факторам я бы отнес постепенный, но пока еще неустойчивый рост мировой экономики, восстановление рынков ближних и дальних для Беларуси стран, рост потребления в корпоративных и частных секторах. Это стимулировало рост мировой торговли как за счет ценового фактора, так и за счет увеличения объемов поставок".

Как отметил первый замминистра, к внутренним факторам роста внешней торговли можно отнести совместные действия правительства и бизнеса, направленные на либерализацию экономической деятельности, создание соответствующей правовой среды, совершенствование торговой инфраструктуры, механизмов и инструментов поддержки экспорта.

В результате модернизации ряда белорусских предприятий расширяется производство востребованной за рубежом продукции, к внешнеэкономической деятельности приобщается все больше малых и средних предприятий. Существенную отдачу приносит проводимая белорусскими специалистами системная работа по обеспечению более льготного доступа белорусских товаров и услуг на зарубежные рынки, устранению барьеров и ограничений в торговле с зарубежными партнерами.

Наряду с этим Андрей Евдоченко признал, что отрицательное сальдо в торговле товарами остается системной проблемой. По итогам 2017 года оно составило минус $5 млрд и ухудшилось на $950 млн по сравнению с 2016 годом.

Он также обратил внимание на слабую диверсификацию экспорта услуг по их видам. В структуре экспорта наибольший удельный вес занимают транспортные (45%), компьютерные (14,7%) и строительные (11,7%) услуги. Развитию торговли услугами Беларусь придает большое значение по линии ЕАЭС, СНГ и двустороннего сотрудничества с зарубежными странами. "Однако для того, чтобы насытить нашими белорусскими предложениями эти международные рынки услуг, основную часть пути нам надо пройти в рамках "домашнего задания", - сказал первый замминистра. Связано это с тем, что в отличие от экспорта товаров, которые пересекают таможенную границу Беларуси (ЕАЭС) и используются потребителями за рубежом, услуги преимущественно оказываются нерезидентам, то есть иностранным компаниям и гражданам, на территории нашей страны.-0-