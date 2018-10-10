"Лидское пиво" озвучило свои планы на ближайшие семь лет

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Лидское пиво" планирует к 2025 году повысить объем реализации напитков до 300 млн л. Об этом рассказал БЕЛТА генеральный директор компании Аудриус Микшис.

Представители предприятия озвучили журналистам итоги работы за 8 месяцев 2018 года, а также планы на будущее. За период с января по август ОАО "Лидское пиво" реализовало на территории Беларуси 64 836 тыс. л пивоваренной продукции, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В категории "пиво" предприятие, как и прежде, входит в тройку лидеров по объемам продаж.

"На белорусском рынке пивоваренной продукции сохраняется тенденция роста. За 8 месяцев объем рынка вырос приблизительно на 4%. Вполне вероятно, что до конца года рынок будет стабильным и не превысит порог прироста в 4%. В последующие несколько лет, скорее всего, он будет медленно расти", - сказал Аудриус Микшис.

В категории "квас" ОАО "Лидское пиво" традиционно лидирует на рынке. Из года в год предприятие сохраняет положительные темпы роста. За 8 месяцев "Лидское пиво" реализовано 58 448 тыс. л кваса (вместе с экспортом). Прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 39,7%. С января по август на внутреннем рынке компания реализовала 25 365 тыс. л кваса.

С января по август по рынку в категории "безалкогольные газированные напитки" также наблюдается рост. Темп роста по этой категории у "Лидского пива" составил 145,4%.

Общий прирост за январь-август по экспорту продукции в категориях "пиво" и "квас" составил 58,4%. Лидером по отгрузкам остается категория "квас" - предприятием реализовано 33 083 тыс. л кваса. Продажи в категории "пиво" упали на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 8 месяцев текущего года было продано 10 141 тыс. л пива.

Основным экспортным рынком сбыта для компании остается Россия. Продолжается сотрудничество с Германией и Польшей.-0-