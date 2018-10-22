Ликеро-водочным предприятиям в Беларуси доведут жесткие квоты по поставкам на внутренний рынок

22 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Ликеро-водочным предприятиям в Беларуси планируется довести жесткие квоты по поставке продукции для реализации на внутреннем рынке. Об этом по итогам совещания у главы государства сообщил журналистам вице-премьер Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

Одно из предложенных направлений совершенствования работы на рынке алкогольной продукции лежит в области квотирования. "Мы будем довольно серьезно над этим работать. Речь идет об установлении квот на внутренний рынок. Эти квоты будут для каждого предприятия. У нас один подход, чтобы в обязательном порядке 20% от произведенной продукции было продано на экспорт", - сказал вице-премьер.

Он уточнил, что соответствующие квоты будут доводиться как государственным, так и частным предприятиям. Таким образом в том числе будут стимулироваться экспортные поставки, поиск новых рынков сбыта. "Мы еще продумаем целый ряд предложений, которые от имени государства будут предложены всем участникам на равных условиях для того, чтобы работать на внутреннем рынке", - добавил Михаил Русый.

Фактически речь идет создании равных условий для работы на рынке предприятий всех форм собственности. Кроме того, государство заинтересовано в определенной отдаче в такой прибыльной сфере, как производство алкогольной продукции. Вопрос не только в финансовых поступлениях, но и, как вариант, социальной нагрузке. "Видимо, что-то посмотрим. Есть предложения, чтобы условия квоты были привязаны не только к экспорту", - отметил вице-премьер.

Окончательные параметры ожидаемого решения будут обсуждаться. "Мы пригласим для участия в этом разговоре и наши крупные торговые сети, и крупных дилеров", - пообещал Михаил Русый.

Он еще раз подчеркнул, что речь идет именно о квотировании поставок на внутренний рынок, а экспорт никак не лимитируется. "Что касается экспорта, у нас ни на спирт, ни на ликеро-водочные изделия никаких ограничений нет. Сколько произведешь, сколько можешь продавать", - заявил вице-премьер.

По словам Михаила Русого, какого-либо дефицита продукции такое решение не повлечет, так как выделяемые квоты будут соответствовать емкости внутреннего рынка. В настоящее время она составляет примерно 11,5 млн дал.

Вице-премьер добавил, что за последние годы потребление алкогольной продукции внутри страны заметно снизилось. Он привел данные, что если в 2015 году ликеро-водочных изделий потребляли в объеме 14,3 млн дал, то в последнее время эта цифра опустилась примерно до 11 млн дал. Поменялась и структура: увеличилось в процентном соотношении потребление виноградных, улучшенных вин, коньяка, бренди.-0-