2 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/. Лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок в ЕАЭС будет снижаться поэтапно до 200 евро, сообщил журналистам председатель правительства России Дмитрий Медведев по итогам заседания Евразийского межправсовета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уровень должен быть единым, в противном случае этот рынок будет фрагментирован. Решение такое принято, и оно уже воплотилось в акты ЕАЭС, - отметил Дмитрий Медведев.- До конца текущего года порог беспошлинной торговли для товаров, ввезенных в рамках интернет-торговли, составляет 1 000 евро, с 1 января 2019 года он устанавливается в размере 500 евро, с 1 января 2020 года - в размере 200 евро".

При этом он обратил внимание, что это верхний порог, в то же время ряд стран установил для себя более жесткие требования. "Они имеют право установить более жесткие цифры", - отметил премьер-министр России.

"Ориентиры в рамках Евразийского союза заданы. Это верхний порог, нижний может быть иной", - резюмировал он.-0-