Лицензирование в Беларуси будет регулироваться единым документом

10 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Лицензирование в Беларуси планируется регулировать единым документом. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич перед началом заседания общественно-консультативного совета при Минэкономики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы дорабатываем проект указа по лицензированию. Появляются дельные предложения, чтобы в него включить все действующие документы, чтобы лицензии и лицензируемые виды деятельности регулировалась единым документом", - отметил Дмитрий Матусевич.

По его словам, завершается прием предложений от заинтересованных по проекту указа. "В понедельник-вторник будем готовы обсуждать документ с экспертами. Вчера первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, который курирует эту работу, сообщил о том, что и в Администрации Президента, и в Национальном центре законодательства и правовых исследований нам помогут. Выделены специалисты, чтобы эту работу завершить максимально быстро", - подытожил замминистра.-0-