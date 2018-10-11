Ляшенко: Беларуси и Украине необходимо двигаться в сторону полной отмены барьеров в торговле

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Украине необходимо двигаться в сторону полной отмены барьеров во взаимной торговле. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко на 26-м заседании межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которая проходит сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Ляшенко напомнил, что президентами Беларуси и Украины поставлена задача в 2019 году выйти на уровень товарооборота в $8 млрд, и реализация этой задачи будет зависеть в том числе от деятельности комиссии. Заместитель премьер-министра считает необходимым двигаться в сторону полной отмены барьеров во взаимной торговле, развития добросовестной конкуренции. "Поставленная главами государства задача требует поиска новых точек роста, расширения партнерских связей и перспективных совместных проектов", - сказал он.

Особенность нынешней встречи, отметил Игорь Ляшенко, в том, что проходит она в преддверии I Форума регионов Беларуси и Украины. "Данный факт налагает на нашу работу особую ответственность. Мы должны основательно обсудить текущее состояние белорусско-украинского сотрудничества за прошедший период, сверить часы, наметить планы на перспективу", - отметил Игорь Ляшенко.

Заместитель премьер-министра Беларуси подчеркнул, что работа межправкомиссии вышла на системный уровень. "Реализация договоренностей, достигнутых на предыдущем заседании, состоявшемся в июле прошлого года в Киеве, способствовала развитию комплекса взаимоотношений в торгово-экономической сфере. В частности, прошли заседания рабочих групп в области промышленности, международных автомобильных перевозок, науки и технологии и т.д., активизировались межотраслевые контакты", - добавил он.

На динамике взаимной торговли положительно сказалась реализация дорожных карт всестороннего сотрудничества в области производственной кооперации, финансовой сфере, модернизации инфраструктуры.

Вместе с тем, констатировал Игорь Ляшенко, имеются значительные резервы для дальнейшего роста. Так, Беларусь заинтересована наращивать объемы совместного производства тракторов, комбайнов для нужд украинских аграриев. Кроме того, наша страна готова продолжить активное участие в обновлении парка коммунальной и пассажирской техники в Украине, открыта для наращивания сотрудничества в сфере модернизации дорожной инфраструктуры, представители белорусских предприятий готовы работать в сфере нефтяного сервиса.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко подчеркнул важность определения планов и перспектив не только на 2019, но и разработки дорожной карты на 2020-2021 годы. В качестве эффективного инструмента реализации задач он назвал развитие межрегиональных и межотраслевых отношений, кооперации в различных сферах - производственной, транспортной, информационной и т.д. Геннадий Зубко отметил, что Беларусь остается надежным партнером для Украины.

Повестка заседания межправкомиссии включает более десяти вопросов, касающихся как подготовки к I Форуму регионов Беларуси и Украины, так и развития торгово-экономического сотрудничества, а также сотрудничества в области промышленности и производственной кооперации, в нефтехимическом секторе, энергетической отрасли, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, таможенной и пограничных сферах.-0-