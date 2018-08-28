Ляшенко и Козак обсудят 29 августа белорусско-российское взаимодействие в энергетике

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко и заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак проведут встречу в Москве 29 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
"Вице-премьеры Беларуси и России обсудят вопросы взаимодействия в сфере энергетики", - проинформировали в пресс-службе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.406 BYN
|2.403 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.0586 BYN
|2.057 BYN
|2.063 BYN
|RUB
|3.0543 BYN
|3.046 BYN
|3.055 BYN