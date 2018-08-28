Ляшенко и Козак обсудят 29 августа белорусско-российское взаимодействие в энергетике

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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко и заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак проведут встречу в Москве 29 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Вице-премьеры Беларуси и России обсудят вопросы взаимодействия в сфере энергетики", - проинформировали в пресс-службе.-0-