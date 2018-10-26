Ляшенко предложил проводить Форум регионов Беларуси и Украины раз в два года

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, озвучивая на пленарном заседании главам двух стран обзор основных событий I Форума регионов Беларуси и Украины, предложил проводить Форум регионов Беларуси и Украины раз в два года, передает корреспондент БЕЛТА.

Общее число участников стартового форума превысило 700 человек. Это официальные делегации администраций регионов, отраслевых предприятий, деловых кругов обеих стран. По мнению Игоря Ляшенко, это свидетельствует о высокой заинтересованности в проведении таких мероприятий. В течение двух дней в копилку имеющихся 120 белорусско-украинских соглашений различного уровня добавились еще 9.

"Шесть областей Беларуси, 17 регионов Украины, коммерческие контракты на $100 млн. Таковы результаты I Форума регионов. И это только начало", - подчеркнул вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.-0-