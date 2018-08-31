Ляшенко представил коллективу Министерства энергетики нового руководителя

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко представил коллективу нового министра энергетики Виктора Каранкевича, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Ляшенко обратил внимание, что Виктор Каранкевич имеет опыт участия в международных переговорах по чувствительным для экономики страны вопросам. "Я хорошо знаком с ним, не один год участвовал с ним в переговорах с Российской Федерацией. Знаю его как человека высокоинтеллектуального, выдержанного, он сильный переговорщик", - сказал вице-премьер.

Игорь Ляшенко и Виктор Каранкевич

Виктор Каранкевич с февраля 2017 года по настоящее время занимал должность первого заместителя министра энергетики. Игорь Ляшенко подчеркнул, что за время своей работы он зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, обладающим системным мышлением, способностью принимать ответственные решения и применяющим аналитический подход к решению поставленных задач. "Под руководством Виктора Михайловича проведена значительная работа по совершенствованию тарифной политики на энергоресурсы, формированию прозрачного механизма установления тарифов на услуги газо- и энергоснабжающих организаций, а также по снижению перекрестного субсидирования населения в ценах на энергоресурсы", - отметил он.

Во время представления

Новый министр энергетики пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Он призвал коллектив министерства к эффективной работе и получению максимальных результатов. "Одна из самых главных задач - строительство Белорусской атомной электростанции и ввод ее в эксплуатацию в установленные сроки, реализация мероприятий по интеграции БелАЭС в энергосистему и экономику страны, повышение эффективности работы организаций, входящих в состав министерства", - резюмировал Виктор Каранкевич.-0-

Виктор Каранкевич