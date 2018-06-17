Локализация на "БЕЛДЖИ" практически достигла 50% - Вовк

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Локализация на "БЕЛДЖИ" практически достигла 50%. Об этом сообщил министр промышленности Виталий Вовк в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы уже практически достигли этой цели", - отметил министр, отвечая на вопрос, когда локализация на предприятии составит запланированные 50%.

Виталий Вовк напомнил, что в апреле были организованы два совместных с холдингом БАТЭ предприятия - по производству сидений и по производству автомобильных радиаторов. В ближайшее время они должны начать работу.

"С запуском завода мы открыли новую эру развития промышленного комплекса Беларуси - это легковое автомобилестроение. Продукт стране понравился. Сегодня новая система поддержки продаж заработала, и даже сами банки не ожидали такого спроса на продукт. Уже на некоторые модели заказы расписаны, расписан весь август. Мы еще на тысячу в месяц не вышли, но уже более 900 авто в месяц делаем. Задача до конца года приблизиться к 2 тыс.", - резюмировал министр.

Белорусско-китайское СЗАО "БЕЛДЖИ", выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, создано в 2011 году. В феврале 2013-го на предприятии был собран первый автомобиль. Между Борисовом и Жодино открыт завод мелкоузловой сборки комплектов автомобиля полного цикла. Проектная мощность на первом этапе составит 60 тыс. машин в год, на втором - 120 тыс. На площадях СП планируются к производству по полному технологическому циклу кроссоверы Geely Atlas NL3, NL4 и седан FE3.-0-