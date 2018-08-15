15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие мировые практики в сфере госзакупок представят на семинаре в Минске. Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Павел Жуковский.

"3-4 сентября в Минске при поддержке секретариата ВТО и ЕБРР состоится национальный семинар по госзакупкам. Ведущие эксперты по госзакупкам презентуют лучшие мировые практики, расскажут, куда идет Европейский союз, куда идут члены ВТО, как они борются с коррупционными проявлениями, как электронизируют свои закупки и делают эти процессы гласными и прозрачными, как используют открытые данные", - рассказал Павел Жуковский.

Также ожидается участие экспертов из стран, присоединившихся к соглашению ВТО по госзакупкам. Они поделятся своим опытом, расскажут, какие преимущества дает участие в соглашении о госзакупках ВТО и какие угрозы несет для местного рынка.

На семинар будут приглашены представители государственных органов и бизнес-сообщества.

27 июня 2018 года Беларусь получила статус наблюдателя в комитете Всемирной торговой организации по государственным закупкам, став первой страной, которая оформила такой статус до присоединения к ВТО, и получила право участвовать в дискуссиях на площадке комитета по государственным закупкам.

Соглашение ВТО по государственным закупкам является многосторонним договором с ограниченным числом участников и регулирует деятельность по закупке товаров и услуг для государственных нужд. Участниками соглашения являются 47 стран - членов ВТО. Из государств ЕАЭС только Армения является участником многостороннего соглашения ВТО по государственным закупкам. Россия и Кыргызстан ведут переговоры по присоединению к этому международному договору. Казахстан планирует начать аналогичные переговоры в 2019 году. Согласно с установленной в ВТО процедурой, переговоры по присоединению Беларуси к соглашению по государственным закупкам будут начаты после оформления членства Беларуси в ВТО.-0-

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