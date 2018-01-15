Магазин белорусских продуктов открылся в китайском Чунцине

15 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Магазин белорусских продуктов открылся в китайском городе Чунцин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Пекине.

Среди представленной в открывшемся магазине "Валоша" белорусской продукции, которая пользуется спросом у китайских покупателей, - молоко, сыры, говядина, растительное масло, мука, шоколад, алкоголь. Беларусь и Чунцин с 2011 года активизируют сотрудничество - страны соединила железнодорожная линия "Чунцин - Синьцзян - Европа", принеся новые возможности для развития торгово-экономических связей. В 2016 году руководство Минской области и города Чунцин подписали соглашение о побратимских отношениях между регионами, включая развитие торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Основатель бренда "Валоша" - выпускница МГЛУ и магистратуры философского факультета Пекинского университета белоруска Ольга Зелковская, проживающая в Китае более семи лет. Планируется дальнейшее развитие сети данных магазинов в стране. Так, открытие второго запланировано в административном центре провинции Сычуань - городе Чэнду.-0-