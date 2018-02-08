Макей: Беларусь хочет приобрести статус регионального лидера в IT-сфере

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь хочет приобрести статус регионального лидера в IT-сфере. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил в интервью газете "Известия", сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

По словам министра, в Беларуси хотят построить IT-страну, чтобы максимально использовать возможности, которые открывает цифровая трансформация экономики, приобрести статус регионального лидера в IT-сфере. "С этой задачей мы твердо определились", - подчеркнул он.

"Мы создаем даже не тепличные, а во многом беспрецедентные условия и стимулы с тем, чтобы придать максимальное ускорение IT-сектору, а вместе с ним и процессу цифровизации всей экономики и страны в целом. Уверен, что дальнейшее динамичное развитие Парка высоких технологий и стартапов в Беларуси не заставит себя долго ждать", - заявил Владимир Макей.

Комментируя подписанный недавно декрет "О развитии цифровой экономики", который в том числе касается сферы криптовалют, глава МИД отметил, что "не Минск выходит на рынок биткойна". "Это к нам приходят биткойн, блокчейн и майнинг. Причем на первом месте здесь для нас вовсе не криптовалюты, а стремление выйти на новые технологические горизонты", - сказал он.

Беларусь, как и другие страны, стоит перед вызовами эпохи цифровой реальности. "Мы хотим и готовы как можно быстрее интегрировать новые технологии в национальную экономику, - подчеркнул Владимир Макей. - У нас есть шанс стать первопроходцами в сфере выработки правовых новаций по целому ряду развивающихся и многообещающих технологических сегментов. И мы намерены им воспользоваться, чтобы, в том числе, привлечь в белорусскую юрисдикцию перспективные бизнесы".

При этом в Беларуси не ставят перед собой политических сверхзадач или каких-то геополитических целей. "Это объективно с учетом размеров нашего государства и белорусской экономики. Мы об этом не раз говорили. А вот целый ряд практических экономических интересов, о которых я уже упомянул, у нас есть", - отметил министр.

Он добавил, что сегодня у многих технология блокчейн ассоциируется в первую очередь с криптовалютой. "Однако есть мнение и, видимо, небезосновательное, что распределенные базы данных, учитывая их характеристики, найдут применение не только в финансово-банковской, но и в других сферах - страховании, медицине, логистике, возможно, и в государственном управлении. И здесь мы не ограничиваемся только блокчейном", - сказал глава МИД.

Владимир Макей акцентировал внимание, что Беларусь уже сделала многое для того, чтобы страна приобрела известность у всех тех, кто занимается разработками в сферах искусственного интеллекта, облачных технологий, больших массивов данных. Новые технологии интересны Беларуси и с точки зрения притяжения в нашу страну талантливых людей, успешных компаний и международных корпораций.-0-