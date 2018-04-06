Малашко предлагает выработать согласованную стратегию повышения инвестпривлекательности фармотрасли

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Валерий Малашко на конференции в Минске предложил выработать согласованную стратегию по повышению инвестиционной привлекательности фармацевтической отрасли Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагаю, используя опыт других стран, прежде всего России, Казахстана, в конструктивном диалоге выработать согласованные решения, единую правильную и выверенную стратегию по совершенствованию инвестиционного климата Беларуси, повышению инвестиционной привлекательности нашей страны, в том числе в фармацевтической отрасли", - сказал Валерий Малашко.

Реализация фармацевтическими организациями инвестпроектов, в том числе с привлечением средств иностранных инвесторов, является одной из форм вывода на рынок новых лекарственных средств. "Поэтому в условиях формирования общего фармацевтического рынка стран ЕАЭС важно разобраться в деталях, выявить проблемные моменты, которые могут препятствовать привлечению иностранных инвестиций в развитие фармпромышленности нашей страны", - добавил министр.

Республиканская научно-практическая конференция с международным участием "Инвестиционная привлекательность фармацевтической отрасли Республики Беларусь" собрала представителей заинтересованных ведомств и фармацевтических компаний. Участники обсуждают проблемные аспекты фармацевтической отрасли, которые нуждаются в доработке и последующем отражении в нормативных правовых актах национального законодательства. По итогам конференции будет принята резолюция о необходимых мероприятиях по созданию и развитию инновационной экспортно-ориентированной фармацевтической промышленности Беларуси.-0-