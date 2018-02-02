Маркировку товаров в ЕАЭС нужно вести с учетом интересов всех стран союза - Кобяков

2 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/. Маркировку товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе нужно вести с учетом национальных интересов всех государств - членов ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.
В повестке дня сегодняшнего заседания - подписание соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Соглашение носит рамочный характер и может распространяться на широкую группу товаров, перечень которых будет утверждаться Советом ЕЭК. В 2016 году в ЕАЭС уже был запущен пилотный проект по маркировке специальными контрольными RFID-метками меховых изделий.
"Надеюсь, что введение маркировки конкретных товаров будет осуществляться с учетом национальных интересов всех государств - членов ЕАЭС, - сказал глава белорусского правительства. - Видится важным в данном вопросе также соблюсти оптимальный баланс между интересами хозяйствующих субъектов и интересами государств - членов ЕАЭС".
Сегодня на заседании обсуждается положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере. По данным Евразийской экономической комиссии, разработаны 140 приоритетных инновационных проектов, которые ожидают своей реализации. Андрей Кобяков считает, что дальнейшую работу над ними и другими проектными предложениями надо и упорядочить, и ускорить одновременно, включая определение возможных источников и механизмов финансирования.
Премьер-министр отметил важность продолжающегося переговорного процесса по проекту договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза. "Наше сегодняшнее распоряжение по разработке порядка, определяющего процедуру назначения и выплаты пенсий трудящимся, а также регулирующего вопросы взаимодействия между уполномоченными, компетентными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией, направлено на скорейшее завершение этой работы", - пояснил он.
Андрей Кобяков предложил провести одно из заседаний Евразийского межправсовета в 2018 году в Беларуси.-0-
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