МАРТ Беларуси и Минэкономики Казахстана будут сотрудничать в области конкурентной политики

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Министерство национальной экономики Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в области конкурентной политики во время 49-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств СНГ, которое состоялось в Сочи во время Недели конкуренции в России. Такая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

Заседание межгоссовета прошло 26 сентября под председательством министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича. Участники подвели итоги деятельности межгоссовета в 2018 году, обменялись информацией о наиболее значимых событиях в области антимонопольной политики, рассмотрели актуальные вопросы формирования конкурентной политики, в том числе в условиях развития цифровой экономики. Обсуждалась также деятельность Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств - участников СНГ, итоги 17-й сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции, состоявшейся в июле этого года в Женеве. Во время заседания МАРТ Беларуси и Министерство национальной экономики Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве в области конкурентной политики.

Также во время Недели конкуренции состоялось рабочее совещание по вопросам двустороннего сотрудничества антимонопольных органов Беларуси и России. Согласованы конкретные мероприятия по взаимодействию между ФАС России и МАРТ. В качестве приоритетных рынков для совместных исследований определены рынок услуг связи (роуминг) и рынок лекарственных средств. Утверждены составы рабочих групп, куда вошли представители МАРТ и ФАС России. При этом стороны оставляют за собой право привлекать представителей бизнес-сообщества двух стран для дискуссий по проблемным вопросам данных рынков. Ведомства приняли решение о взаимодействии в части изучения опыта и обмена аналитической информацией по вопросам параллельного импорта, тарифного регулирования сфер естественных монополий и жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, состоялось заседание Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств - участников СНГ. Заместитель начальника управления социальной сферы и услуг МАРТ Беларуси Наталья Василевская выступила с докладом о работе Штаба по исследованию рынков медицинского оборудования в странах СНГ. Доклад включал анализ существующей системы госрегулирования рынка медицинских изделий государств СНГ, в том числе проблемные вопросы их регистрации, условий патентной защиты, ценового регулирования, контроля качества. Также были затронуты проблемы обращения медицинских изделий: определения их взаимозаменяемости, технического обслуживания, госзакупок.

Неделя конкуренции в России прошла 24-27 сентября в Сочи. Это мероприятие ежегодно проводится Федеральной антимонопольной службой (ФАС России).-0-