МАРТ и ГКНТ сформируют методики установления тарифов для естественных монополий

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Государственный комитет по науке и технологиям сформируют методики установления тарифов для естественных монополий. Об этом сообщил сегодня министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в пресс-центре БЕЛТА.
"Мы вместе с Государственным комитетом по науке и технологиям составили план, по которому будем делать научные работы по формированию методик установления тарифов для естественных монополий, - сказал Владимир Колтович. - Так, с железной дорогой уже заключено соглашение. В соответствии с ним разрабатывается методика, по которой будет видно, как формируется себестоимость. Разработан порядок прогнозирования себестоимости, порядок расчета необходимой прибыли и установленные сроки и критерии изменения тарифов".
Министр отметил, что система тарифного регулирования требует перманентных изменений. "Есть причины, которые предопределяют минусы в этой системе. Это оказание большинства услуг по тарифам ниже себестоимости, отсутствие у большинства субъектов естественных монополий раздельного учета, то есть порядка отнесения затрат на различные виды услуг. Это также отсутствие обоснованных, методических подходов, устанавливающих предпосылки, порядок и методы установления, изменения тарифов", - добавил Владимир Колтович.-0-
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