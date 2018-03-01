МАРТ использует методики ОЭСР при разработке программы развития конкуренции

1 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли использует методики Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) при разработке программы развития конкуренции. Об этом сегодня сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на XIX Ассамблее деловых кругов Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Программа развития конкуренции должна появиться в Беларуси до конца 2018 года. "Мы, получив доступ к методикам ОЭСР, должны посчитать уровни развития конкуренции в отраслях и на рынках страны, чего ранее никогда не делалось", - сказал Владимир Колтович. По его словам, Беларусь претендует на присутствие в ОЭСР в качестве наблюдателя.

Помочь разработке плана действий по ее подготовке готова Международная финансовая корпорации (IFC). С ней МАРТ подписал соответствующий протокол о намерениях. Успешное сотрудничество в этом плане развивается с ЮНКТАД.

"В конце концов мы должны получить дорожную карту по созданию рынков в таких отраслях, как энергетика, связь, транспорт и так далее", - отметил министр. Он добавил, что предстоит проделать большую работу по созданию программы, и пригласил бизнес принять в этом участие.

XIX Ассамблея деловых кругов Беларуси "От возможности к реальности" открылась сегодня в Минске. Это центральное мероприятие III Недели белорусского предпринимательства, которая проводится с 22 февраля по 3 марта. Для рассмотрения участникам ассамблеи представлен проект Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2018. Основные тематические блоки документа - о честной конкуренции, упрощении налогообложения, региональном развитии, регулировании бизнеса, дебюрократизации и противостоянии коррупции, диалоге бизнеса и власти, правоприменении положений декрета №8 "О развитии цифровой экономики".

В работе ассамблеи принимают участие предприниматели, представители госорганов, руководители высших учебных заведений, Национальной академии наук, научных и аналитических центров, представители экспертного сообщества, победители конкурсов "Стартап года" и социального предпринимательства.-0-