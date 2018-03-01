МАРТ изучит состояние конкуренции на рынке землеустроительных работ

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит анализ и оценку состояния рынка землеустроительных работ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.
В центре внимания антимонопольного органа - порядок определения состава работ и установления тарифов, состав участников рынка, осуществляющих землеустроительные работы, барьеры входа на рынок.
МАРТ в рамках проводимого анализа предлагает всем заинтересованным лицам представить имеющуюся информацию, свидетельствующую о наличии признаков ограничения конкуренции в сфере землеустроительных работ.
Если вы располагаете информацией о фактах заключения между хозяйствующими субъектами антиконкурентных соглашений (раздел товарного рынка по территориальному принципу, объемам сделок, видам, ценам (тарифам), кругу продавцов либо потребителей и др.), фактах предоставления государственными органами преференций отдельным участникам рынка, наличии барьеров (административных, экономических, инфраструктурных и т.п.) вхождения на рынок землеустроительных работ, МАРТ просит представить имеющиеся сведения в министерство. Контактные телефоны - (8017) 327-24-57, (8017) 327-13-44.
Сообщения (в том числе анонимные) не будут рассматриваться как обращения, но будут приняты во внимание антимонопольным органом при проведении анализа рынка.-0-
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