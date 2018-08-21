МАРТ: механизм предупреждения увеличит оперативность устранения антимонопольных нарушений

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм предупреждения позволит увеличить оперативность устранения антимонопольных нарушений. Об этом сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Новая редакция закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции, которая вступила в силу 3 августа, предусматривает возможность выдачи предупреждений. Новый механизм позволяет устранить нарушения законодательства без длительной процедуры антимонопольного расследования.

"Мы рассчитываем на то, что количество обращений, которые в итоге будем рассматривать на заседании комиссии, существенно сократится по тем составам, по которым можно выдавать предупреждения. И сами нарушения будут устраняться намного оперативнее. Антимонопольное расследование, рассмотрение на комиссии, выдача предписаний по устранению нарушений занимает определенное время, - сказал Иван Вежновец. - Уже подготовлено два предупреждения, в ближайшее время направим их субъектам для исполнения".

Замминистра также пояснил работу нового механизм предупреждения: "После поступления обращения в течение пяти дней мы смотрим, есть ли признаки антимонопольного нарушения. Если такие признаки есть, то в течение пяти дней информируем заявителя, что мы приняли заявление к рассмотрению. После выдачи субъекту предупреждения, если он устраняет нарушение, антимонопольное расследование в широком смысле не начинаем. Во время устранения нарушения мы можем собирать дополнительную информацию, но не выносим решение на комиссию. Если субъект информирует, что он считает свои действия правильными и не собирается работать с предупреждением, то мы начинаем антимонопольное расследование со сбором всей доказательной базы, вынесением материалов на комиссию для принятия решения".

Иван Вежновец подчеркнул, что предупреждения выдаются только по отдельным составам преступлений - злоупотребление доминирующим положением и антиконкурентные действия государственных органов. "Что касается недобросовестной конкуренции, то у нас нет полномочий выдавать по таким делам предупреждения. По ним сразу начинается антимонопольное расследование. Если субъект распространяет ложные сведения о своем конкуренте, то он целенаправленно так делает. Применять в этой ситуации предупреждения нелогично", - добавил он.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке