Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 августа 2018, Вт
+17°C
Ясно EUR 2.3513
USD 2.0417
RUB 3.038
Главное
Лукашенко сменил руководство правительства, премьером назначен Румас
Президент
Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей
Политика
Готовность оставшихся 6 пусковых комплексов для выдачи мощности с БелАЭС составляет более 70%
Экономика
Кому достанется квартира в Минске и 5 автомобилей от "Евроопт"? Смотрите в прямом эфире прямо сейчас!
Общество
До 25 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 22 августа
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Минфин США ввел санкции против трех российских компаний
18:02 В мире
Оператор velcom с 1 сентября поднимет стоимость услуг связи
17:49 Общество
"Калашников" решил воссоздать боевую машину из "Аватара"
17:48 Технологии
Звездам "13 причин почему" увеличат гонорары за 3-й сезон
17:43 Калейдоскоп
Ушел из жизни выдающийся травматолог-ортопед и нейрохирург Иосиф Воронович
17:36 Общество
Белорусские пограничники стали призерами международных соревнований по кинологическому биатлону
17:25 Общество
Отборочный тур могилевского фестивального проекта "Звездочет" пройдет в Литве
17:24 Культура
США депортировали в ФРГ бывшего охранника нацистского концлагеря, его определят в дом престарелых
17:21 В мире
Концепцию соревнований по боксу II Европейских игр представят в Будапеште
17:07 Спорт
velcom продлевает возможность подключения бесплатного "Безлимитного интернета" для "Комфортов"
16:58 Технологии
"Боржоми" откроет ночной грузинский "гастродворик" в Верхнем городе
16:50 Общество
МАРТ: механизм предупреждения увеличит оперативность устранения антимонопольных нарушений
16:45 Экономика
Обрушение моста в Генуе попало на запись камер видеонаблюдения
16:44 В мире
Шесть биатлонистов представят Беларусь на летнем ЧМ в Чехии
16:38 Спорт
Два цеха деревообработки планируют открыть в проданных на аукционе зданиях в Гомельской области
16:35 Регионы
Названы лучшие музыкальные клипы года по версии MTV VMA Awards-2018
16:34 Калейдоскоп
Триста хроникальных снимков и 100-летние традиции: готовится книга об истории комсомола Беларуси
16:33 Общество
Монеточка выпустила новый клип в стиле фильма "Брат"
16:16 Калейдоскоп
Автомобиль ГАИ с прибором фотофиксации нарушений парковки начал курсировать по Бресту
16:11 Регионы
Во время форума "ТЕАРТ" покажут избранные спектакли Авиньонского фестиваля
16:06 Культура
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Отопительный сезон Отопительный сезон
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня"
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Уборочная кампания Уборочная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

МАРТ: механизм предупреждения увеличит оперативность устранения антимонопольных нарушений

Экономика 21.08.2018 | 16:45
Начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции МАРТ Ольга Королькова и заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец
Начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции МАРТ Ольга Королькова и заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм предупреждения позволит увеличить оперативность устранения антимонопольных нарушений. Об этом сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Новая редакция закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции, которая вступила в силу 3 августа, предусматривает возможность выдачи предупреждений. Новый механизм позволяет устранить нарушения законодательства без длительной процедуры антимонопольного расследования.

"Мы рассчитываем на то, что количество обращений, которые в итоге будем рассматривать на заседании комиссии, существенно сократится по тем составам, по которым можно выдавать предупреждения. И сами нарушения будут устраняться намного оперативнее. Антимонопольное расследование, рассмотрение на комиссии, выдача предписаний по устранению нарушений занимает определенное время, - сказал Иван Вежновец. - Уже подготовлено два предупреждения, в ближайшее время направим их субъектам для исполнения".

Замминистра также пояснил работу нового механизм предупреждения: "После поступления обращения в течение пяти дней мы смотрим, есть ли признаки антимонопольного нарушения. Если такие признаки есть, то в течение пяти дней информируем заявителя, что мы приняли заявление к рассмотрению. После выдачи субъекту предупреждения, если он устраняет нарушение, антимонопольное расследование в широком смысле не начинаем. Во время устранения нарушения мы можем собирать дополнительную информацию, но не выносим решение на комиссию. Если субъект информирует, что он считает свои действия правильными и не собирается работать с предупреждением, то мы начинаем антимонопольное расследование со сбором всей доказательной базы, вынесением материалов на комиссию для принятия решения".

Иван Вежновец подчеркнул, что предупреждения выдаются только по отдельным составам преступлений - злоупотребление доминирующим положением и антиконкурентные действия государственных органов. "Что касается недобросовестной конкуренции, то у нас нет полномочий выдавать по таким делам предупреждения. По ним сразу начинается антимонопольное расследование. Если субъект распространяет ложные сведения о своем конкуренте, то он целенаправленно так делает. Применять в этой ситуации предупреждения нелогично", - добавил он.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Министерство антимонопольного регулирования и торговли, проверки
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3513 BYN 2.351 BYN 2.355 BYN
USD
2.0417 BYN 2.042 BYN 2.047 BYN
RUB
3.038 BYN 3.025 BYN 3.038 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

МЧС провело учения в "Президент-Отеле"
Все видео

Фотоновости

Съемки ролика "Мы разам - мы вместе" прошли в Минской области
Все фото

Инфографика

Сев озимых зерновых-2018 В сентябре в хозяйствах республики начинается сев озимых культур. Всего под засев озимыми зерновыми отведено 1 309,3 тыс. га.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко От "разноса" правительству до выборов и международной политики - Лукашенко ответил на критику в СМИ и интернете
Лукашенко поздравил Католикоса всех армян Гарегина Второго с днем рождения
Лукашенко одобрил проект соглашения о реадмиссии с Украиной
Политика
Наталья Кочанова Кочанова: в работе правительства не может быть мелочей
Переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины проходят в Минске
Беларусь участвует в выработке рекомендаций по предупреждению гонки вооружений в космосе
Происшествия
Фото Pixabay Бывший замглавврача Минской областной детской больницы приговорен к 6 годам лишения свободы
В Барановичах рабочий потерял сознание и получил ожоги
Водитель погрузчика в Ошмянском районе сел за руль с восьмикратным превышением алкоголя
Общество
Соглашение о сотрудничестве подписано сегодня в Минске "Евроопт" получил статус официальной торговой сети II Европейских игр
Оператор velcom с 1 сентября поднимет стоимость услуг связи
Ушел из жизни выдающийся травматолог-ортопед и нейрохирург Иосиф Воронович
Регионы
Шкловский район первым в области преодолел стотысячный рубеж по намолоту зерна
Два цеха деревообработки планируют открыть в проданных на аукционе зданиях в Гомельской области
Автомобиль ГАИ с прибором фотофиксации нарушений парковки начал курсировать по Бресту
Спорт
Шесть биатлонистов представят Беларусь на летнем ЧМ в Чехии
Концепцию соревнований по боксу II Европейских игр представят в Будапеште
Белорусские теннисисты стартуют в квалификации US Open в Нью-Йорке
Технологии
Фото Pixabay В Японии будут использовать роботов с искусственным интеллектом для обучения школьников
"Калашников" решил воссоздать боевую машину из "Аватара"
velcom продлевает возможность подключения бесплатного "Безлимитного интернета" для "Комфортов"
Культура
Скриншот из видео "Сайгон" Во время форума "ТЕАРТ" покажут избранные спектакли Авиньонского фестиваля
Отборочный тур могилевского фестивального проекта "Звездочет" пройдет в Литве
ФОТОФАКТ: Съемки ролика "Мы разам - мы вместе" прошли в Минской области
В мире
Фото ЕРА Более 1 млн человек покинули дома из-за наводнений в индийском штате Керала
Минфин США ввел санкции против трех российских компаний
США депортировали в ФРГ бывшего охранника нацистского концлагеря, его определят в дом престарелых
Калейдоскоп
Фото The New York Times В Нью-Йорке две козы парализовали работу участка метро
Звездам "13 причин почему" увеличат гонорары за 3-й сезон
Названы лучшие музыкальные клипы года по версии MTV VMA Awards-2018
Все круглые столы
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Газета 7 дней
Справа талентаў не баіцца или Как корреспондент «7 дней» в Стражевичах мед доставала
ГБО и ГБА: неизвестное в известном
Калимэра, Афины! Калимэра, Греция!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия