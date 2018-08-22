МАРТ: механизм регистрации цен позволит снизить стоимость некоторых лекарств

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятый указ №345 "О регистрации цен на лекарственные средства" позволит снизить стоимость некоторых лекарств. Об этом заявил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Указом предусматривается введение механизма обязательной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, применяемые для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Сейчас мы ведем речь о том, что будут регулироваться цены самих производителей. Складывалась ситуация, что производители завышали свои цены, и фактически в аптеках цены зачастую были выше, чем в соседних странах. Эта мера направлена на снижение количества случаев необоснованно высоких цен", - пояснил Андрей Картун.

По его словам, выгоды от нового механизма будут как для населения, так и для бюджета. Многие лекарственные средства, которые попадут под действие указа, закупаются за средства бюджета. "По нашим предварительным оценкам, по некоторым позициям цены могут снизиться до 10% и более", - уточнил замминистра.

В МАРТ считают, что новый механизм не приведет к исчезновению с рынка лекарств, в отношении которых будет действовать новый механизм, а производителям хватит времени до 1 января 2019 года пройти процедуру регистрации цен.-0-