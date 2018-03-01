МАРТ о ситуации на рынке сахара: жалоб от потребителей и импортеров нет

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жалоб от потребителей и импортеров по поводу ситуации на рынке сахара нет, заявил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на полях Ассамблеи деловых кругов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом ситуация и была стабильная. Мы применили цивилизованные нормы, предусмотренные Договором о ЕАЭС, о защите внутреннего рынка и ввели на три месяца ценовое регулирование. Сейчас никаких жалоб нет ни со стороны потребителя, ни стороны импортеров, ни со стороны производителей", - отметил Владимир Колтович.

По его словам, рынок сахара сейчас сбалансирован. "Все абсолютно спокойно. На полках стоит товар, а покупатель выбирает то, что ему ближе", - сказал министр.

Как сообщалось, с 17 января в Беларуси действует запрет на реализацию сахара ниже предельных минимальных цен, установленных постановлением МАРТа. Предельная максимальная торговая надбавка установлена в размере 15%. Как пояснял МАРТ, регулирование цен на сахар введено в связи с резким ростом импорта, сокращением спроса на отечественный сахар и значительным снижением объемов его производства. Госрегулирование будет действовать по 16 апреля 2018 года включительно.-0-