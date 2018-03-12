МАРТ определил порядок установления и применения тарифа на передачу тепловой энергии

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 19 февраля 2018 года №13 утверждена Инструкция о порядке установления и применения тарифа на передачу тепловой энергии в Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Инструкция определяет порядок установления и применения тарифа на передачу тепловой энергии, произведенной энергоснабжающей организацией, по тепловым сетям, принадлежащим транспортирующим организациям на праве собственности, находящимся в хозяйственном ведении либо оперативном управлении транспортирующих организаций, для последующей реализации абонентам (потребителям) энергоснабжающей организации.

Документом установлено, что тариф на передачу тепловой энергии устанавливается исходя из плановых затрат на передачу тепловой энергии, прибыли, налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством.

В инструкции приведена формула, по которой производится расчет тарифа на передачу 1 Гкал тепловой энергии на расчетный период регулирования, а также перечислены отнесенные к эксплуатационным затратам расходы и те, которые не могут быть учтены в эксплуатационных затратах.

Датой установления тарифов на передачу тепловой энергии определено 1-е число месяца начала расчетного периода регулирования.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-