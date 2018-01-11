МАРТ опубликовал перечень предлагаемых для импортозамещения товаров

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало перечень потребительских товаров, предлагаемых для освоения их производства, выпуска импортозамещающей продукции и развития ассортимента с учетом конъюнктуры рынка в 2018 году. Такая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

Перечень состоит из двух групп товаров: первая - товары, производство которых осуществляется в стране, но в недостаточном количестве и ассортименте, или которые не полностью удовлетворяют спрос по отдельным параметрам (свойствам), вторая - товары, не производимые в Беларуси.

В перечне товаров первой группы - 136 позиций. В него входят электроутюги, электрочайники, в том числе термопоты, электросоковыжималки, кухонные комбайны, светодиодные лампы и др.

В перечне товаров второй группы - 219 позиций. Среди них - электрические мультиварки, электропылесосы, кондиционеры, электроблендеры, GPS-навигаторы, планшетные персональные компьютеры, ноутбуки (нетбуки), моноблоки, смартфоны и другие аппараты мобильной связи, видеокамеры и др.-0-