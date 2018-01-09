МАРТ открыл телефонную линию по вопросам применения указа о развитии торговли и общепита

9 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли открыло телефонную линию по вопросам применения указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания". Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса МАРТ Виолетта Брезовская, передает корреспондент БЕЛТА.

"С сегодняшнего дня министерством организована работа горячей телефонной линии по вопросам применения норм указа №345. Дело в том, что в соответствии с информацией, которая есть у нас в распоряжении, местные органы власти пока недостаточно работают с нормами этого указа. Мы хотим разобраться, почему. Ведь самое главное в новом нормативном правовом акте - это практика его применения", - отметила Виолетта Брезовская. Горячая линия в министерстве открыта в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Звонить по номеру +375-17-200-92-02.

Она подчеркнула, что необходимо провести широкую информационную работу, чтобы инициативные люди знали, как воспользоваться предоставленными законодательством преимуществами.

"В ноябре МАРТ провел большое количество семинаров с участием всех районов. Участие в них приняли все кураторы в сфере торговли и общественного питания. Все прекрасно знают, что указ заработал, его нужно применять. Облсоветами приняты решения по территориям, на которые распространяется действие указа. Следующий шаг - дать понять бизнесу, как работает документ. При помощи горячей линии мы хотим узнать, с какими проблемами сталкивается бизнес при применении норм указа", - рассказала Виолетта Брезовская.

Также она сообщила, что МАРТ разрабатывает методическое пособие, в котором простым и понятным языком будут изложены все этапы открытия объекта торговли, общественного питания и бытового обслуживания: "Это будет пошаговая инструкция, куда пойти, чтобы открыть тот или иной объект, куда написать заявление, как приобрести имущество, что и где согласовать. Методичка будет размещена у нас на сайте".

Виолетта Брезовская отметила, что МАРТ планирует направить в облисполкомы письма с просьбой разместить на официальных сайтах каждого района, территории которого попали под действие указа, сам документ и комментарии министерства в его развитие.-0-