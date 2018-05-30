МАРТ отмечает увеличение числа жалоб о нарушениях антимонопольного законодательства

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличилось количество жалоб о нарушениях антимонопольного законодательства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, который принял сегодня участие в пленарном заседании "Беларусь - место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики" Белорусского промышленного форума.

"В целом увеличилось количество жалоб либо информации о нарушениях антимонопольного законодательства. На специально созданной комиссии в 2017 году было рассмотрено 96 заявлений, за первый квартал текущего года уже рассмотрели 24 заявления, на очереди еще 15 заявлений, материалы по которым подготовлены", - рассказал Иван Вежновец.

Увеличение числа обращений он связывает в том числе с информационной работой, которое проводит министерство в части защиты конкуренции. "Субъекты хозяйствования видят возможности в использовании антимонопольного законодательства для защиты интересов добросовестной конкуренции на рынках", - добавил замминистра.

Отвечая на вопрос об уровне развития конкуренции в подотраслях промышленности, Иван Вежновец сказал: "Этим вопросом задались, когда начали работу над программой развития конкуренции. К сожалению, судить об этом мы можем пока только исходя из жалоб, которые поступают от контрагентов на недобросовестную конкуренцию либо на злоупотребление доминирующим положением. Комплексный анализ развития конкуренции в промышленности в Беларуси никогда не проводился, поэтому было решено применять международные методики. Остановились на индексе регулирования рынков товаров и услуг".

Замминистра напомнил, что в настоящее время совместно с Международной финансовой корпорацией разрабатывается программа развития конкуренции. "Выбрали шесть отраслей, по которым проводится анализ на соответствие антимонопольному законодательству и лучшим практикам организации экономического сотрудничества и развития. Это позволит увидеть барьеры для входа на эти рынки, развития конкуренции и за счет этого снижения стоимости производимых товаров", - пояснил Иван Вежновец.

Белорусский промышленный форум проходит по 1 июня в минском Футбольном манеже. В программе значатся более 50 мероприятий. Центральное место занимает XXI Международная специализированная выставка "ТехИнноПром", где тема четвертой промышленной революции (Industry 4.0) придает экспозиции особое звучание. В деловой программе "ТехИнноПром" 23 специализированных мероприятия. Масштабными и содержательными запланированы международный симпозиум "Технологии. Оборудование. Качество", международный научно-практический симпозиум "Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь".-0-