МАРТ подготовил методички о порядке действий при открытии объектов торговли, общепита и бытобслуживания

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли с целью разъяснения новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности, предусмотренных нормами декрета № 7 "О развитии предпринимательства" и указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания", подготовило методические рекомендации, разъясняющие субъектам хозяйствования порядок действий при открытии объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Документы размещены на официальном сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.
"В методических рекомендациях максимально подробно прописан порядок действий, которые должен совершить субъект для того, чтобы открыть свой бизнес в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания", - пояснили в министерстве.
Также подготовлены методические рекомендации в части организации розничной торговли и общественного питания на территории сельской местности и в малых городских поселениях в соответствии с нормами указа №345 и декрета №7.
"Методические рекомендации разосланы в облисполкомы, которые работают с людьми на местах. Рекомендации должны помочь предпринимателям, в особенности начинающим, разобраться в возможностях, которые дает законодательство, и успешно открыть свое дело", - сказали в МАРТ.-0-
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