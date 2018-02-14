МАРТ предлагает наделить губернаторов правом закрытия нарушающих закон торговых объектов

14 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает наделить губернаторов правом закрытия торговых объектов за нарушение законодательства. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на итоговой коллегии МАРТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Видим необходимость определить приоритетность работы во взаимодействии с облисполкомами. Дело в том, что мы дублируем одну функцию - контроль за торговлей, рекламой и защитой прав потребителей. В то же время функции контроля госзакупок и ценообразования по закону предписано осуществлять только МАРТ. Мы предлагаем разделить функционал и указ №567 дополнить, наделив губернаторов правом закрытия торговых объектов", - отметил Владимир Колтович.

Он напомнил, что в 2017 году решением коллегии МАРТ был заявлен мораторий на проведение проверок Торговой инспекции, сотрудники работали в режиме мониторинга. "Проверено 418 объектов, приостанавливалась работа 19-и. Сейчас наиболее актуальными вопросами является организация совместных с Госстандартом, МНС, Минздравом, ГТК и пограничными службами работы предприятий, реализующих товары легкой промышленности по заниженным в 2-2,5 раза ценам. Таких объектов по республике 100. Мы провели за полгода по пять проверок на один объект, результатов пока нет. Мы подготовили в адрес первого заместителя премьер-министра письмо об оказании содействия, потому что при рассмотрении вопроса на координационном совете Комитета государственного контроля было рекомендовано отработать это в правительстве", - сказал министр.-0-