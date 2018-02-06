МАРТ предлагает обсудить обновленную редакцию правил продажи товаров и осуществления общепита

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проекта постановления правительства, предусматривающий корректировку Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания и Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров от 22 июля 2014 года №703. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

"Документ разработан с учетом норм декрета №7 "О развитии предпринимательства" и указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания", - пояснили в министерстве.

В частности, Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания предлагается дополнить требованием о недопущении установления разной цены товаров в зависимости от формы расчета (наличная, безналичная).

По предложениям предпринимателей уточнены способы представления информации о товарах и ценах на них в зависимости от методов продажи товаров, вида торгового объекта и оборудования.

Также правила предлагается дополнить нормой, предусматривающей, что продавец должен продать покупателю товары по цене, указанной на ценнике. Целью такого дополнения является снятие конфликтов покупателей с продавцами в случаях, когда при расчете в кассовом узле покупателя ставят в известность, что цена на товар увеличилась, но "не успели переписать ценники". Такое дополнение обяжет продавца продать товар по цене, указанной на ценнике, что в свою очередь будет стимулировать своевременное их изменение.

С учетом поступающих обращений субъектов торговли, граждан, выступлений в средствах массовой информации предусмотрена норма, устанавливающая, что выбранный продавцом вид бесплатной упаковки должен обеспечивать сохранение качества и потребительских свойств товаров.

По предложению отдельных облисполкомов и Министерства внутренних дел предлагается установить запрет продажи несовершеннолетним в возрасте до 18 лет пневматических пистолетов, револьверов и винтовок, луков и арбалетов, являющихся конструктивно сходными с оружием изделиями.

В целях расширения ассортимента товаров, предлагаемых проводниками на железнодорожном транспорте, предлагается дополнить правила нормой, разрешающей при разносной торговле осуществлять продажу пищевых продуктов в вагонах поездов при соблюдении условий их хранения и продажи.

Кроме того, для обеспечения ориентирования покупателей в услугах общественного питания, их стоимости и условиях оказания предусматривается, что возможность ознакомления должна быть предоставлена не только в зале объекта, но и вне его.

В целях недопущения ограничения прав покупателей в объектах общественного питания предлагается в правилах указать, что продавец вправе самостоятельно устанавливать в объектах общественного питания правила поведения для покупателей, не противоречащие законодательству Беларуси.

Для повышения уровня торгового обслуживания населения правила дополнены нормой, предусматривающей обязанность продавца на пищевые продукты, масса или мера которых составляет менее (более) 1 кг или 1 л (за исключением поименованных товаров), указывать на ценниках, в иных источниках информации о цене товаров цену за 1 кг или 1 л.

В связи с поступающими от субъектов торговли предложениями и с учетом международного опыта продаж ювелирных изделий глава, регулирующая порядок их продажи, дополнена пунктом, устанавливающим, что драгоценные металлы в виде мерных слитков, ювелирные и другие бытовые изделия, сусальное золото, сусальное серебро, монеты, ограненные драгоценные камни могут выставляться в торговом оборудовании таким образом, чтобы покупатель мог их осмотреть и (или) примерить самостоятельно без участия продавца.

Что касается Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного питания, то новой редакцией предлагается при разработке ассортиментного перечня товаров для магазинов с комбинированным ассортиментом товаров учитывать торговую площадь торговых объектов, отведенную соответственно под продовольственные и непродовольственные товары.

Также предлагается расширить перечень случаев, когда ассортиментный перечень товаров не требуется. Так, например, учитывая специфику отдельных торговых объектов, предлагается не устанавливать ассортиментный перечень товаров для аптек, в том числе ветеринарных, магазинов медтехники и ортопедии, магазинов по продаже обращенного в доход государства имущества, в магазинах и павильонах с торговой площадью менее 50 кв.м, расположенных на территории сельской местности, определенной указом №345.

Исходя из определения ассортиментного перечня товаров, в МАРТ считают нецелесообразным устанавливать ассортиментный перечень товаров для розничных торговых объектов, в которых осуществляется продажа не менее 80% товаров, отсутствующих в перечне товаров, подлежащих включению в ассортиментный перечень товаров.-0-