МАРТ предлагает обсудить отмену счетов-справок при продаже автомобилей

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли вынесен на общественное обсуждение проект указа, которым отменяется необходимость приобретения, оформления и выдачи счетов-справок при совершении сделок купли-продажи автомобилей, сообщает БЕЛТА.

Проект указа подготовлен с учетом предложений Министерства внутренних дел. Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в указ от 15 октября 2007 года №504 "О некоторых вопросах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств".

МВД констатирует, что в последнее время в стране участились случаи сбыта находящихся в розыске транспортных средств, а также с поддельными регистрационными документами и измененными идентификационными номерами. "В целях придания сделке купли-продажи легального вида, ее оформления и получения покупателем правоустанавливающего документа участники сделки обращаются к определенным субъектам хозяйствования, которые за материальное вознаграждение подтверждают состоявшуюся сделку купли-продажи путем оформления и выдачи покупателю счета-справки. Впоследствии во время регистрации приобретенного транспортного средства в подразделениях ГАИ выясняется, что оно было похищено, а документы на него поддельные", - говорится в обосновании к проекту указа.

Предполагается, что отмена счетов-справок упростит условия ведения бизнеса для добросовестных субъектов хозяйствования, выкупающих транспортные средства у физических лиц. Изменение же доходов республиканского бюджета будет компенсировано поступлением дополнительных налоговых платежей за счет легализации сделок по отчуждению транспортных средств.

Кроме того, проект предусматривает, что договоры купли-продажи, мены, дарения транспортных средств между физлицами составляются в трех экземплярах и подлежат регистрации в регистрационных подразделениях или в инспекциях гостехнадзора. Одновременно исключается норма о необходимости регистрации таких договоров по месту государственной регистрации транспортного средства. Допускается нотариальное удостоверение договоров.

Согласно проекту, расчеты между юрлицами, ИП и физлицами за отчуждаемые транспортные средства осуществляются только в безналичной форме. Одновременно исключается необходимость регистрации сделок по отчуждению физлицами транспортных средств юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, поскольку расчеты в безналичной форме обеспечивают прозрачность таких сделок.

Замечания и предложения по проекту указа можно направлять до 26 октября 2018 года на электронный адрес i.shpak@mart.gov.by.-0-