МАРТ предлагает обсудить проект изменений в указ о льготах для бизнеса на селе

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли с учетом предложений, выработанных созданной при нем рабочей группой, подготовило и вынесло на общественное обсуждение проект указа "О создании дополнительных условий для развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания". Такая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

Проект документа подготовлен с целью дальнейшего стимулирования деловой активности, развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности. Он предусматривает внесение изменений в указ от 22 сентября 2017 года №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения".

Согласно проекту документа, период предоставления льгот и преференций предлагается продлить до конца 2030 года. Также изменения в указ предусматривают включение розничной торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг в перечень приоритетных видов деятельности для осуществления инвестиций, оптимизацию ассортиментных перечней для розничных торговых объектов на селе в части непродовольственных товаров, возможность компенсации транспортных расходов, связанных с доставкой товаров автомагазинами в сельские населенные пункты, совершенствование механизма предоставления налоговых льгот. Предполагается, что эти льготы будут предоставляться арендодателям капитальных строений в сельской местности, являющихся торговыми объектами, объектами общественного питания, объектами бытового обслуживания.

Проект документа также предусматривает установление льготных тарифов на электрическую энергию для розничных торговых объектов и объектов общественного питания на селе. Кроме того, планируется продлить установленные законодательством сроки оплаты за поставленные продовольственные товары на 20 календарных дней для таких объектов.

С текстом проекта указа, а также обоснованием к нему можно ознакомиться в разделе "Законодательство / Общественное обсуждение проектов" на сайте МАРТ.-0-