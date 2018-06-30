МАРТ предлагает обсудить проект указа о перечне документов для получения согласия антимонопольного органа

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством антимонопольного регулирования и торговли подготовлен и выносится на общественное обсуждение проект указа Президента "Об утверждении перечня документов и (или) сведений", которым утверждается перечень документов и (или) сведений, представляемых хозяйствующими субъектами для получения согласия антимонопольного органа. Такая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

Перечень документов и (или) сведений, утверждаемых проектом указа, базируется на перечне документов, сведений, которые в настоящее время закреплены в едином перечне административных процедур, утвержденном постановлением Совета Министров от 17 февраля 2012 года №156.

Проектом указа впервые утверждается перечень документов, сведений, представляемых для получения согласия антимонопольного органа на приобретение прав, позволяющих давать обязательные для исполнения указания хозяйствующему субъекту; на заключение между хозяйствующими субъектами, являющимися конкурентами, договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) на территории Беларуси; на получение в собственность, пользование или во владение хозяйствующим субъектом находящегося на территории Беларуси имущества, являющегося основными средствами и (или) нематериальными активами коммерческой организации; на приобретение права участия в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) или других органах управления двух и более хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке взаимозаменяемых (аналогичных) товаров.

Также проектом указа предусмотрено, что его действие будет распространяться не только на хозяйствующих субъектов, но и на физических лиц.

Разработка данного нормативного правового акта обусловлена вступлением в силу 3 августа 2018 года новой редакции закона от 12 декабря 2013 года "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". Законом определено, что для получения согласия антимонопольного органа хозяйствующие субъекты представляют заявление, а также документы и (или) сведения по перечню, установленному Президентом.

С текстом документа и обоснованием к нему можно ознакомиться на сайте МАРТ.-0-