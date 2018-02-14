МАРТ предлагает учредить НИИ тарифной политики и цен

14 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает учредить научно-исследовательский институт тарифной политики и цен. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на итоговой коллегии МАРТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках одного министерства создать систему научного обоснования цен сложно. В этой связи на перспективу надо ставить вопрос об учреждении при антимонопольном министерстве научно-исследовательского института тарифной политики и цен. Причем сделать это можно на базе уже имеющегося института, который работает в данной области", - сказал Владимир Колтович.

По его мнению, пока работу по научному обоснованию цен следует проводить совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям и профильными министерствами. "Создание методик по обоснованию цен - наиважнейшая задача отраслевых управлений. Мы уже подготовили вместе с ГКНТ и Белорусским государственным университетом методику по установлению минимальных цен на алкоголь", - сказал министр.-0-