МАРТ предлагает ввести ответственность за нарушение законодательства о биржевых сделках

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает ввести административную ответственность за нарушение законодательства о заключении сделок на биржевых торгах. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления социальной сферы и услуг МАРТ Валерьян Беспалый, передает корреспондент БЕЛТА.
"МАРТ подготовил проект закона "О внесении изменений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях", которым предлагается установить административную ответственность за нарушение требований законодательства о заключении сделок на биржевых торгах товарной биржи в случаях, когда заключение такой сделки на товарной бирже является обязательным", - сказал Валерьян Беспалый.
Касательно внебиржевой торговли он напомнил, что МАРТ контролирует соблюдение субъектами хозяйствования законодательства о порядке обязательной регистрации внебиржевых сделок с биржевыми товарами. "Такие контрольные мероприятия проведены по молочной, мясной продукции. За непредоставление товарной бирже сведений о внебиржевых сделках по экспорту этой продукции для их регистрации либо предоставления неполных данных, заведомо недостоверных сведений должностные лица 49 организаций привлечены к административной ответственности", - добавил представитель министерства.-0-
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