МАРТ предлагает запретить изменение цены договора при госзакупках

14 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли считает целесообразным запретить изменять цену договора при государственной закупке. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на итоговой коллегии МАРТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо изучить целесообразность на законодательном уровне ввести положение, согласно которому не допускается изменение цены договора на государственную закупку. Сейчас происходит следующее: поставщики предлагают заведомо нереальную цену, выигрывают и потом через месяц-два предлагается цена в 2-2,5 раза выше, чем цена, предложенная в контракте. Ни в России, ни в Казахстане, ни у наших других коллег по ЕАЭС нет положения, которое позволяет менять цену контракта. Мы над этим работаем, но встречаем непонимание как хозяйствующих субъектов, так, порой, и министерств", - отметил Владимир Колтович.

Он констатировал, что МАРТ планирует активизировать работу по обсуждению и принятию изменений в закон о госзакупках, документ находится на втором чтении в Палате представителей Национального собрания. "В проекте говорится о том, что в стране должна быть создана единая государственная автоматизированная информационная система, увязанная в том числе с казначейством. Мы начали эту работу, опросили все госорганы. Наверное, будем обращаться в правительство для проведения согласительного совещания, как работать этой площадке и под чьим началом", - сказал министр.

Владимир Колтович считает, что необходимо проработать вопрос создания единой площадки для проведения процедуры закупки из одного источника - так называемого малого портала. "Мы над этим работаем уже год. И работа идет "как по смоле", - сказал он.

Также министр выступил с предложением, чтобы внести в законодательство положение, обязывающее государственные предприятия или предприятия с долей государства осуществлять процедуру закупок по аналогии с процедурой закупок за бюджетные средства. "Мы попробовали согласовать этот документ - практически нам его не согласовало ни одно министерство и ведомство, потому что подчиненным предприятиям лучше делать закупки из одного источника. Но один источник - это не только коррупционная составляющая, это еще и цена бюджета. Как показывает практика, 20-25% мы теряем при осуществлении процедур из одного источника", - пояснил Владимир Колтович.-0-